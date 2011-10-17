Путин не исключил, что в руководящих органах «ЕР» произойдут изменения

Премьер-министр РФ, лидер единороссов Владимир Путин не считает, что его участие в выборах президента России в 2012 году означает его автоматическую победу в них. По словам Путина, для рядового гражданина всегда есть выбор.

В интервью руководителям трех федеральных каналов глава правительства высказал мнение, что партия «Единая Россия» должна остаться ведущей политической силой в стране и в Госдуме. Но он не исключил, что в руководящих органах «Единой России» произойдут изменения.



Интервью Владимира Путина покажут в понедельник, 17 октября, в 20.30 мск на федеральных телеканалах «Россия», Первый и НТВ. Диалог также можно послушать на волнах радиостанции «Вести FM». Полная версия интервью выйдет в 23.00 на канале Россия-24.