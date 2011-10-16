В Твери был задержан полицейскими одного из отделений активист движения "Солидарность" , занимающийся распространением книги Бориса Немцова "Исповедь бунтаря". Правоохранников заинтересовала книга.

Как отметил Сергей Давидис, активиста "Солидарности",в результате отпустили, однако на следующей неделе распространитель книги Немцова должен будет прийти в ОВД на допрос и принести с собой "Исповедь бунтаря", которая будет проверена "на экстремизм", сообщает "Эхо Москвы".