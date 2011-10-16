Ливийскую столицу Триполи контролируют сторонники Муаммара Каддафи

В Ливии столицу страны Триполи контролируют сторонники Муаммара Каддафи. Они пытаются отбить международный аэропорт, где в настоящее время находится военный комендант ливийской столицы от ПНС и представительства стран НАТО.

Нет информации, где сейчас находятся послы США и Франции в Ливии. Блоггеры в Твиттере сообщают, что дипломаты пропали. По некоторым данным, диверсионная группа их племени туарегов отвели их в Бени Валид.

Собственный источник в российских силовых структурах заявил «Аргументам. ру», что «вероятней всего они были эвакуированы из Триполи сотрудниками охраны посольств после выступления Каддафи и его призыва к революции». Возможно, исчезновение американского и французского послов было спецоперацией, для того, чтобы ввести ограниченный контингент армии США в Ливию для защиты граждан Соединенных Штатов, минуя международные организации.

По данным источника «Аргументы. ру», официальных заявлений из Вашингтона и Парижа пока нет.

В настоящее время над Триполи и аэропортом кружат вертолеты альянса. Боестолкновения происходят по всей территории Ливии, которую контролируют военнослужащие нового ливийского правительства.