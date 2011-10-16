Бондарчук попросил Медведева не бросать Twitter и танцы (видео)

В Москве на встрече Дмитрия Медведева накануне со сторонниками в комплексе Digital October, Фёдор Бондарчук попросил президента обновить "Единую России" и посоветовал ему не переставать писать в Twitter и танцевать.

"Я вас лично поддерживаю. Помимо того, что вы — жесткий руководитель, вы там выгоняйте дальше всех, но не переставайте фотографировать, писать в Twitter разницу между „Лейкой“ и „Марком II“ и танцевать тоже не переставайте", - попросил Фёдор Бондарчук.



Президент поблагодарил режиссёра за то, что тот оценил его танцевальные способности, приобретенные, по его собственному признанию, в 80-х годах.

По ходу диалога глава государства читал интернет-новости и замечал моментальную реакцию на свои слова. Польза Интернета и в управлении страной очевидна: президент рассказал, что в регионах порядок порой наводит одна лишь фраза „пожалуюсь в Twitter Медведеву.“

Президент предложил сторонникам и дальше работать сообща. Ему подарили наклейки, означающие, что можно фотографировать везде, как знак благодарности за его открытость и готовность к диалогу. Медведев наклейки взял и обещал использовать в будущем на рабочем месте.