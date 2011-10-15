Медведев: новое правительство будет состоять из абсолютно новых людей

Президент РФ Дмитрий Медведев в субботу на встрече со своими сторонниками заявил о том, что новое российское правительство в случае победы партии "Единая Россия" на выборах будет состоять из абсолютно новых людей.

По словам главы государства, настало время федеральных структур. "Поэтому если получится провести вот эту политическую программу, можете не сомневаться, что и большое правительство, о котором мы сейчас говорим, и малое правительство, то есть реальное правительство РФ, будет состоять из абсолютно новых людей", - сказал Медведев.

Напомним, на встрече со своими сторонниками в московском центре новых технологий Digital October Дмитрий Медведев рассказал о своем отношении к политической партии "Единая Россия".

Список участников встречи в Центре Digital October в центре Москвы, весьма широк, от депутатов-единороссов до представителей организации "Хрюши против". Медведев всем сообщил о том, что принял решение оставаться в политике и после сложения с себя президентских полномочий.