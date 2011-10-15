Дмитрий Медведев принял решение оставаться в политике и после сложения с себя президентских полномочий. Об этом глава государства заявил на встрече со своими сторонниками, которая прошла днём в субботу.

Президент подчеркнул, что систему государственного управления нужно кардинально менять, и выступил с предложением подумать о создании расширенного правительства, которое могло бы работать со всеми избирателями, а не только победившей партии.

Список участников встречи в Центре Digital October в центре Москвы, весьма широк, от депутатов-единороссов до представителей организации "Хрюши против". Всего в него включены 185 персон. Кроме депутатов, здесь представители культуры и искусства, спортсмены, музыканты, руководители российских вузов, журналисты и блогеры. Прямую трансляцию ведет телеканал "Россия-24".

Среди приглашенных - ректоры МГТУ имени Н.Баумана Анатолий Александров и Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, режиссеры Федор Бондарчук, Александр Котт, Алексей Попогребский, президент Фонда "Сколково" Виктор Вексельберг, писатели Сергей Минаев и Дмитрий Липскеров.

Кроме того, в списке участников много тележурналистов: Сергей Брилев, Алексей Пивоваров, Николай Сванидзе, Тина Канделаки и другие. Также приглашены представители печатных СМИ, в том числе, главные редакторы "Итогов" Кирилл Дыбский и "Коммерсанта" Михаил Михайлин. На встречу с президентом приглашены и активные интернет-пользователи, блогеры.