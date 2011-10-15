Медведев: Единая Россия должна сама измениться

На встрече со своими сторонниками в московском центре новых технологий Digital October президент России Дмитрий Медведев рассказал о своем отношении к политической партии "Единая Россия".



По словам Медведева, его решение возглавить список партии на выборах в Госдуму - целиком взвешенное. Глава государства отметил, что "Единая Россия" выдвигала его на пост президента. "И это было не ритуальное решение". - заявил президент. Партия "поддерживала меня во всех проектах, которые я продвигал в Государственную Думу". "В нашей стране должны быть сильные партии. Одна из них была есть и будет "Единая Россия"...так уже распорядилась история и это нормально", - отметил Медведев.



При этом глава государства отметил, что партия власти "должна сама измениться". "Это веление времени ....она должна стать менее бюрократичной". "Партия должна быть сильна интеллектом тех людей, которые в нее приходят", - подчеркнул президент.