Песков: Интервью Путина - продолжение интервью Медведева

Председатель российского Правительства Владимир Путин даст интервью трем российским телеканалам, оно выйдет в эфир 17 октября. Вопросы будут касаться предвыборной кампании.



Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что беседа Путина с руководителями телеканалов - не новый формат, а "обычное телеинтервью в продолжение интервью, которое давал Дмитрий Анатольевич Медведев несколько недель назад". Никаких временных рамок по интервью не установлено, отметил пресс-секретарь, передает РИА Новости.