Дмитрий Медведев поручил усилить госнадзор за организациями ЖКХ

Дмитрий Медведев поручил усилить государственный надзор за организациями ЖКХ. Поручения Медведева были сформулированы по итогам заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 4 октября.



До 1 февраля президент поручил "внести в законодательство Российской Федерации изменения, направленные на усиление государственного жилищного надзора за деятельностью организаций жилищно-коммунального комплекса, оказывающих услуги населению". Помимо этого Медведев поручил "ускорить принятие нормативных правовых актов, направленных на применение механизма "расщепления" платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги между ресурсоснабжающими организациями и организациями, осуществляющими управление жилищным фондом, его эксплуатацию и обслуживание".



В срок до 30 декабря 2011 года глава государства распорядился "принять меры по недопущению получения гарантирующими поставщиками электрической энергии необоснованных доходов, в том числе за счет перехода от расчета средневзвешенных нерегулируемых цен по числу часов использования мощности к расчету по ценовым категориям". Ответственным за исполнение этих поручений назначен председатель Правительства Владимир Путин.