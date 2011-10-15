Новым министром обороны Великобритании стал Филип Хаммонд (ВИДЕО)

Премьер Великобритании Дэвид Кэмерон назначил нового министра обороны после громкого скандала в британском военном ведомстве. Главой Минобороны Великобритании стал Филип Хэммонд. Ранее он руководил транспортным ведомством.

Прежний глава минобороны, Лайам Фокс подал в отставку из-за своего друга. Как стало известно журналистам, Фокса в зарубежных поездках сопровождал его близкий друг, бизнесмен Адам Уэррити. Он представлялся "советником" министра, хотя не занимал никаких государственных постов. Таких совместных путешествий журналисты насчитали не меньше 18. Уэррити организовывал встречи Фокса с представителями иностранных правительств и компаний, у которых были интересы в сфере обороны. И даже сам участвовал в переговорах, передает Вести.ру. Это вызвало подозрение в том, что бизнесмен намеренно лоббировал интересы частных компаний.

Новый министр обороны Великобритании сожалеет, что ему пришлось занять этот пост в результате скандальной отставки своего предшественника. По его мнению, Лиам Фокс замечательно справился с разгребанием того хаоса, который достался нам от лейбористов, и начал построение устойчивого будущего для наших вооруженных сил, передает РИА Новости.

Филип Хаммонд заверил, что продолжит работу по двум главным приоритетам британского оборонного ведомства - продолжению зарубежных военных операций, прежде всего в Афганистане и в Ливии, и реформированию структуры и оснащения вооруженных сил, начатому в 2010 году.