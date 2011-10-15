Путин даст телеинтервью в формате, который использует Медведев

Председатель правительства Владимир Путин запишет телевизионное интервью в новом для себя формате. Премьер будет записывать интервью в субботу в своей резиденции в Ново-Огарево.



Интервью у премьер-министра будут брать руководители трех федеральных телеканалов — «Первого» Константин Эрнст, ВГТРК Олег Добродеев и НТВ Владимир Кулистиков. Первым в таком формате начал выступать президент Дмитрий Медведев - последняя его встреча с руководителями телеканалов состоялась 30 сентября. Телеинтервью Путина станет продолжением недавнего разговора Медведева, пояснил пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков. Это будет свободная беседа, заявил Песков. «Они, пообщавшись с Дмитрием Анатольевичем, предложили нам пообщаться и с Владимиром Владимировичем.Это будет свободная беседа. Без протокола, без повестки дня, будут самые острые и любые вопросы», - цитирует пресс-секретаря «Коммерсантъ». В эфир интервью выйдет в понедельник, 17 октября.



