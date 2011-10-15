Медведев расскажет о своих планах в 14:00 по мск

Президент России Дмитрий Медведев намерен сообщить о своих ближайших планах в субботу, 15 октября. Об этом глава государства сообщил в своем микроблоге в социальной сети "Твиттер".



"Всем, кто интересуется моими планами, - смотрите сегодня в 14:00 "Россия-24", - написал Медведев. На 15 октября у Медведева запланирована встреча с его сторонниками, членами партии "Единая Россия". Однако ни сам президент, ни пресс-служба партии не сообщили подробности предстоящего мероприятия.