Партия "Единая Россия" в пятницу, 14 октября, официально предложила премьер-министра РФ Владимира Путина в качестве кандидата партии на пост президента Российской Федерации.



В Программном обращении к российским гражданам в связи с предстоящими 4 декабря парламентскими выборами говорится: "Единая Россия" выдвигает на пост президента России - нашего лидера, председателя партии Владимира Владимировича Путина. Утвердим это решение в соответствии с федеральным законодательством о выборах президента Российской Федерации".

Ранее сообщалось, что Владимир Путин объявит о решении участвовать в выборах президента 3 декабря. Это будет "день тишины" накануне выборов в Госдуму.

