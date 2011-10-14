Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ближайшее время посетит Россию. Президент РФ Дмитрий Медведев сообщил об этом в пятницу в Кремле на празднике тружеников села.

Один из гостей, пивовар по профессии, пожаловался Медведеву на то, что белорусские производители пива находятся в более выгодном положении, поскольку платят меньший налог, передает РИА Новости. "С литра акциз белорусы платят 2 рубля, а мы - 10 рублей. Получаются коэффициенты такие, что они свободно заходят на российский рынок", - рассказал он.

"АН" сообщали, что Дмитрий Медведев и премьер-министр РФ Владимир Путин пришли в Государственный Кремлевский дворец поздравить с профессиональным праздником работников села.



Медведев пообещал поговорить о производстве пива, когда в Россию приедет Лукашенко.