Бочкарев похвалился Путину о ситуации в Пензенской области

Премьер-министр РФ Владимир Путин в пятницу провел рабочую встречу с губернатором Пензенской области Василием Бочкаревым.

Пензенский губернатор, спросив разрешения у главы правительства, похвалился успехами отечественной науки.

Бочкарев показал Путину эндопротез для позвоночника. "Это изделие вообще впервые разработано и изготовлено. Диск позвонка - изделие, которое пензенские специалисты в прошлом году презентовали в Кремниевой долине и получили серебряную медаль. Сейчас уже получили сертификат", - рассказал губернатор. По словам Бочкарева, рост промышленного производства в Пензенской области более чем в 3 раза превышает среднероссийский. Хорошие темпы также взяты и в строительстве. Губернатор заверил председателя правительства, что уже до конца 2011 года зарплата учителей в области может быть доведена до средней по экономике. По его словам, средняя заработная плата за восемь месяцев для учителей составила 11606 рублей. Путин попросил обратить особое внимание на дошкольные учреждения в регионе и поднимать заработную плату их сотрудникам.

Бочкарев констатировал, что в области есть отставание в модернизации здравоохранения.

Путин указал, что медицинские объекты должны быть качественно исполнены. О сельском хозяйстве в регионе глава региона сообщил, что "потеряли озимые, которые посеяли в прошлом году — после засух".

Но, по словам губернатора Пензенской области, за счет яровых удалось ситуацию исправить и выйти на миллион тонн зерна.