Губернатор Кубани Ткачев сменил своего представителя в Совфеде Починка

Губернатор Кубани Александр Ткачев подписал постановление о досрочном прекращении полномочий своего представителя в Совете Федерации Александра Починка. Глава Краснодарского края назначил на эту должность Ахмеда Билалова.

Александр Починок работал в Совфеде с 2007 года, его полномочия истекали в апреле 2012 года. Ранее он занимал посты федерального министра труда и социального развития и министра налогам и сборам.

Ахмед Билалов возглавляет совет директоров ОАО «Курорты Северного Кавказа».

Новый сенатор назначается в соответствии с законом от 5 августа 2000 года №113-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации». Постановление вступает в силу со дня его подписания.