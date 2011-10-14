Избирком Орловской области признал недействительным паспорт Жириновского

Избирком Орловской области признал недействительным паспорт лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Вице-спикеру Госдумы, возглавляющему региональный список партии, и двенадцати его однопартийцам может быть отказано в регистрации.

Сын Владимира Жириновского - глава фракции либерал-демократов в Госдуме Игорь Лебедев назвал позицию орловской комиссии «бредовой». Он возмутился: «Лидер партии 22 года избирается по всей стране, а теперь выяснилось, что у него паспорт недействительный был все эти годы».

Виталий Утешев, координатор орловского отделения ЛДПР, пояснил, что у избиркома возникли претензии к штампу о браке в паспорте Жириновского. По словам Утешева, в пометке загса о заключении брака указана не точная дата, а лишь год рождения его супруги.



Председатель местного избиркома Вадим Соколов накануне отметил, что пока никто не отказывал кандидатам в регистрации. «У них есть возможность исправить все недочеты, в том числе и с паспортами. Времени для этого вполне достаточно», — сказал Соколов. Но регистрация кандидатов от ЛПДР должна состояться на пятницу.