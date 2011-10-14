Партия КПРФ обнародовала предвыборную программу. В свое программе, опубликованной на сайте партии коммунисты, выделили пять главных вызовов, стоящих перед Россией:

-колоссальное социальное неравенство

-демографическая катастрофа

-развал экономики, посаженной на сырьевую иглу

-утрата обороноспособности и потеря ключевых союзников

-духовно-нравственная деградация.

В соответствии с этими вызовами КПРФ построила программу по системе «три + пять + семь»: три направления новой внешней политики, пять социальных приоритетов и семь направлений новой экономической политики.



Коммунисты предлагают значительно расширить социальные гарантии, приняв новый «Трудовой кодекс» и новое социальное законодательство. КПРФ также предлагает свободный доступ к образованию для молодежи, укрепление системы здравоохранения, повышение зарплаты врачей, стипендий и других социальных выплат. В программе коммунисты предлагают решить проблему возрождения российской деревни, а также развитие транспорта, национализация важных отраслей промышленности и другие. Предлагается также освободить бедное население страны от уплаты подоходного налога и вдвое увеличить финансирование науки в течение трех лет.