КПРФ обнародовала предвыборную программу
14 октября 2011, 16:15 [ «Аргументы Недели» ]
Партия КПРФ обнародовала предвыборную программу. В свое программе, опубликованной на сайте партии коммунисты, выделили пять главных вызовов, стоящих перед Россией:
-колоссальное социальное неравенство
-демографическая катастрофа
-развал экономики, посаженной на сырьевую иглу
-утрата обороноспособности и потеря ключевых союзников
-духовно-нравственная деградация.
В соответствии с этими вызовами КПРФ построила программу по системе «три + пять + семь»: три направления новой внешней политики, пять социальных приоритетов и семь направлений новой экономической политики.
Коммунисты предлагают значительно расширить социальные гарантии, приняв новый «Трудовой кодекс» и новое социальное законодательство. КПРФ также предлагает свободный доступ к образованию для молодежи, укрепление системы здравоохранения, повышение зарплаты врачей, стипендий и других социальных выплат. В программе коммунисты предлагают решить проблему возрождения российской деревни, а также развитие транспорта, национализация важных отраслей промышленности и другие. Предлагается также освободить бедное население страны от уплаты подоходного налога и вдвое увеличить финансирование науки в течение трех лет.