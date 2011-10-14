"Единая Россия" может испортить Путину выдвижение на пост президента

Поправка об условиях проведения выборов всех уровней, внесенная два года назад в устав партии "Единая Россия" может осложнить выдвижение ее лидера Владимира Путина на пост президента.



Кандидаты от "Единой России", согласно закону, должны обязательно проходить через праймериз - процедуру предварительного внутрипартийного голосования. Нарушение этого условия очень серьезно для партии, передает NEWSru.com. Ранее действующий президент Дмитрий Медведев заявил, что "пролететь" на выборах главы государства может любой кандидат.