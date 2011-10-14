Медведев и Лукашенко обсудили вопросы интеграции в рамках Таможенного союза

Президенты России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко обсудили практические вопросы интеграционного взаимодействия на евразийском пространстве.



По телефону главы государств обсудили "вопросы интеграционного взаимодействия на евразийском пространстве в свете предстоящего 19 октября в Санкт-Петербурге заседания высшего органа Таможенного союза на уровне глав правительств и последующих саммитов Таможенного союза и ЕврАзЭС в декабре в Москве". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.