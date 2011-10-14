Центризбирком зарегистрировал список от коммунистов на выборы в Госдуму

Центризбирком России зарегистрировал в пятницу список кандидатов в депутаты Госдумы шестого созыва, выдвинутый КПРФ. Съезд коммунистов, на котором был утвержден предвыборный список, прошел 24 сентября.



Список возглавил председатель партии Геннадий Зюганов, на втором месте - адмирал Владимир Комоедов. Также в федеральную десятку вошли вице-президент РАН, нобелевский лауреат Жорес Алферов, дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт Светлана Савицкая.Ранее коммунисты прошли в ЦИКе процедуру заверения списка кандидатов в депутаты.