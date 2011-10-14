На размещение ПРО США в Европе Россия даст дешевый, но эффективный ответ

Россия начинает разрабатывать свой военно-технический ответ на ПРО США в Европе, так как Вашингтон отказался предоставить юридические гарантии ненаправленности своей ПРО против РФ.



Высокопоставленный источник в Кремле сообщил, что сейчас "общее понимание того, что надо делать, уже есть. Наш ответ обойдется дешево, но будет чрезвычайно эффективным".



По словам высокопоставленного чиновника, Москва уже начала продумывать меры военно-технического характера. "Намерения американцев становятся все более очевидными: они собираются строить ПРО и наше мнение в расчет принимать не собираются. Даже если случится чудо и они вдруг решат дать какие-то юридические гарантии, это уже нас не устроит – ведь эти гарантии будут действовать лет пять, а следующий после Обамы президент США вполне сможет от них отказаться", - цитирует чиновника из Кремля Коммерсант.



Напомним, накануне Майкл Макфол - директор по России в Совете национальной безопасности и будущий посол США в России, заявил на слушаниях в сенате, что разногласия и недопонимания между США и РФ делают невозможным достижение компромисса по ПРО на саммите Россия–НАТО в мае 2012 года, на что в Вашингтоне до самого последнего времени надеялись.