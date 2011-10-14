В Армении состоится заседание Совета глав МВД и полиции стран СНГ

В Ереване пройдет заседание Совета глав МВД и полиции стран СНГ, на котором участники выработают стратегию борьбы с организованными группировками и киберпреступностью.



Согласно сообщению пресс-центра МВД РФ, в повестке дня заседания Совета значится несколько вопросов: борьба с транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом оружия, наркотрафиком, торговлей людьми, а также совместный розыск подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.



Кроме того, участники заседания проведут итоги реализации межгосударственных программ борьбы с преступностью.



Российскую делегацию на встрече возглавляет министр внутренних дел РФ Рашид Нургалиев, передает Интерфакс.