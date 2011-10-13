Представители ПНС Ливии заявили о поимке сына Каддафи Мутассима в Сирте

Представители Переходного национального совета Ливии заявили о поимке одного из сыновей полковника Муаммара Каддафи. Мутассим Каддафи был схвачен в ходе боев в городе Сирте, и его доставили в Бенгази, передает телеканал Al Jazeera.

Представители ПНС, однако, не представили никаких доказательств ареста сына свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Новые власти Ливии и ранее неоднократно заявляли о поимке сыновей Каддафи, но потом эти сообщения не подтверждались. В июле появлялась информация о смерти Хамиса Каддафи. Но через некоторое время сын Каддафи показали телекамеры, когда он обходил раненых в госпитале Триполи.