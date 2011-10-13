"Единая Россия" пользуется доверием россиян

Политическая партия "Единая Россия" остается самой популярной в России. Следующие по популярности партии КПРФ (15%) и ЛДПР (13%). Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).



Рейтинг президента Дмитрия Медведева составил 43%. Премьеру Владимиру Путину доверяют 52% россиян, передает РИА Новости. Партия власти лидирует и по опросу об избирательских предпочтениях - на предстоящих в декабре 2011 года выборах в Госдуму за нее планируют голосовать 41% опрошенных.