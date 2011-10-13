РФ «зеркально ответит» на санкции США против чиновников из списка Магнитского

Представитель МИД РФ Александр Лукашевич заявил, что если США наложат санкции на российских чиновников из «списка Магнитского», Россия вправе «зеркально ответить на это».

Назначенный накануне послом США в РФ Майкл Макфол ранее сообщил о визовых ограничениях для российских чиновников, которых за океаном считают «нарушителями прав человека».

«Мы отреагировали официально на то, что происходит вокруг возможного решения о применении санкционных мер со стороны американской администрации. Если это будет реализовано на практике, мы оставляем за собой право зеркально ответить на это», – заявил представитель МИДа Александр Лукашевич.

Представитель российского МИДа не стал не вдаваться в подробности, пояснив, что пока еще не до конца ясны детали и пока нельзя очень подробно говорить на этот счет, передает Интерфакс. По словам Лукашевича, выпуск такого рода списков не имеет ничего общего с партнерством и декларируемым курсом на развитие стратегических отношений различных государств.

Дипломат подчеркнул, что в любом демократическом государстве по вопросу виновности или невиновности тех или иных лиц принимают решения компетентные судебные инстанции, а не какая-то группа лиц, которая проявляет интерес или представляет исполнительную власти.

Срок предварительного следствия по делу юриста Сергея Магнитского продлен до 24 ноября. Лукашевич отметил, что о результатах следствия очень открыто говорит представитель Следственного комитета.

«А такие действия могут квалифицироваться как оказание давления на российские следственные и судебные органы», – подчеркнул он.

Назначенный новым послом в России Майкл Макфол, выступая в минувшую среду на слушаниях в Сенате, сообщил, что американские визовые ограничения действуют в отношении должностных лиц России, не только связанных с «делом Магнитского», но тех официальных лиц России, которых американские власти считают «нарушителями прав человека», сообщает Взгляд.ру. Имена и должности этих чиновников американский дипломат не привел.

Напомним, «список Магнитского» был составлен в Вашингтоне. Смерть юриста Сергея Магнитского в СИЗО «Бутырка» вызвала огромный резонанс во всем мире. По результатам проверок минувшим летом были предъявлены обвинения врачам следственого изолятора, где скончался Магнитский, Ларисе Литвиновой и Дмитрию Кратову. По данным следствия, они не оказали больному заключенному медицинскую помощь.