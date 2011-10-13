«Деловая Россия» против коррупции

12 октября 2011 года прошло очередное заседание Общественного Совета Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» при Общероссийской Общественной Организации «Деловая Россия».

В повестке дня значилось рассмотрение обращений организаций, чьи права так или иначе были нарушены действиями правоохранительных и судебных органов. Были заслушаны жалобы представителей четырех организаций: ООО «Евразия Логистик» (г. Москва) о неосновательном содержании под стражей, ОАО «Волгоградэнергосбыт» (Волгоградская область) о рейдерском захвате с применением мер административного давления на собственников организации, компания «Фито-дизайнерский центр» (Тверская область) о рейдерском захвате земельных участков путем административного давления и самоуправства, ООО «Промавтоматика - Инвест» (Краснодарский Край) о рейдерском захвате основных активов организации путем незаконного возбуждения уголовных дел и немотивированного давления местных органов власти.

Также на заседании со словами благодарности выступил представитель ЗАО «Агромол», чьи права были нарушены в результате возбуждения уголовного дела против генерального директора организации, заметив, что вмешательство в практически безнадежную ситуацию «Деловой России» благотворно повлияло на решение суда об условно-досрочном освобождении Малова Д.А, осужденного по обвинению в мошенничестве в крупном размере.

В ходе конференции было отмечено, что для работы региональных правоохранительных и судебных органов зачастую характерен правовой нигилизм, что существенно ухудшает положение местных предпринимателей. Избрание меры пресечения в виде содержания лица под стражу ничем не оправдано и неадекватно сути предъявленного обвинения. Также правоохранительными органами не исполняется обязанность по расследованию жалоб предпринимателей на действие или бездействие должностных лиц, что создает ощущение вседозволенности и безнаказанности у работников правоохранительных органов, заинтересованных в определенном исходе дела.

Общественный Совет, рассмотрев вышеперечисленные обращения организаций, пришел к выводу о том, что необходима либерализация некоторых норм уголовно- процессуального и уголовного законодательства, посвященных преступлениям в сфере экономики. В частности, следует законодательно урегулировать вопрос поручительства общественных организаций вместо избрания меры пресечения в виде заключения обвиняемых лиц под стражу. Также предлагается обратиться в Верховный Суд за разъяснениями ст. 108 УПК РФ с тем, чтобы добиться единообразия судебной практики по делам, связанным с осуществлением предпринимательской деятельности.