На Украине возбуждено новое уголовное дело против Юлии Тимошенко

Новое уголовное дело возбуждено в отношении бывшего премьера Украины Юлии Тимошенко. Главным следственным управлением СБУ возбуждено уголовное дело в отношении граждан Украины Юлии Тимошенко и Павла Лазаренко.

Начальник главного следственного управления СБУ Иван Деревянко сообщил, что седствие обвиняет бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко в том, что она перевела долг своей собственной корпорации ЕЭСУ перед Минобороны России на сумму $405 млн. 500 тыс. на государственный бюджет Украины, передает Интерфакс.

По словам Деревянко, Тимошенко, будучи президентом и фактическим собственником корпорации "Единые энергетические системы Украины", по предварительному сговору с бывшим премьер-министром Павлом Лазаренко, совершила "покушение на растрату средств госбюджета Украины в особо крупных размерах путем возложения на кабинет министров Украины обязательств частной корпорации ЕЭСУ перед Минобороны РФ".

Главным основанием для возбуждения нового уголовного дела против экс-премьера Украины послужило письмо Минобороны России с требованием возврата долга, сообщил на брифинге в четверг начальник главного следственного управления Службы безопасности Украины Иван Деревянко, передает РИА Новости.

Деревянко подтвердил, что письмо, действительно, пришло в кабинет министров Украины в июне текущего года. "На основании этого письма была проведена всеобъемлющая проверка. Это, по сути, и послужило главным основанием для возбуждения этого уголовного дела», – сказал начальник главного СУ СБУ.