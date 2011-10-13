Лидер рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич написал новую сатирическую песню на злобу дня, повествующую со смаком о подготовке провинциального города к приезду главы кабинета министров России.

Видео с записью песни "К нам в Холуёво приезжает Путин" выложил в интернет известный блогер Андрей Мальгин.

Ранее Макаревич раскритиковал решение съезда "Единой России" выдвинуть кандидатом в президенты действующего премьера. Запись была сделана в студии "Нашего радио" через несколько дней после съезда, на котором Дмитрий Медведев предложил Владимира Путина.

"Мне не очень нравится всё, что происходит сегодня. Нам уже рассказали, кто у нас будет президент. Но дело не в Путине, а дело в том, что есть ощущение, что нас лишают остатков права выбора. Вот и всё", – сказал тогда Андрей Макаревич.