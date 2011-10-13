Приднестровье просит Россию помочь провести демократические выборы президента

Приднестровье просит Госдуму отобрать экспертов из числа членов ЦИК и Общественной палаты и делегировать их в республику на оставшийся первый период избирательного цикла для мониторинга выборов президента.

Оппозиционная приднестровская народно-демократическая партия (НДП) "Прорыв" во вторник распространила заявление, в котором ставит под сомнение соответствие демократическим принципам предстоящие выборы главы непризнанной республики.

В Приднестровье участились случаи давления на отдельных кандидатов. В обществе нагнетается атмосфера страха и угрозы, - считают приднестровские парламентарии. В связи с этим они просят направить в республику экспертов из ЦИК и Общественной палаты России.

Выборы президента Приднестровья запланированы на 11 декабря.