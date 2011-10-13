Президент России проведет переговоры с президентом Лаоса

Президент РФ Дмитрий Медведев в четверг проведет переговоры на высшем уровне с президентом Лаоса Тюммали Сайнясон, который находится в России с официальным визитом.



В рамках первого в истории современных отношений визита главы ЛНДР в Российскую Федерацию будет подписана Декларация о стратегическом партнерстве между Россией и Лаосской народно-демократической республикой в Азиатско-Тихоокеанском регионе.



В ходе предстоящих переговоров приоритетное внимание будет уделено состоянию и перспективам двустороннего торгово-экономического сотрудничества и, в первую очередь, оптимизации структуры товарооборота.



Дмитрий Медведев и Тюммали Сайнясон также обсудят реализацию крупных совместных проектов, в первую очередь, в таких областях, как телекоммуникации, гидроэнергетика, горнодобывающая отрасль и другие, передает Интерфакс.