Стало известно, сколько денег ЕР планирует потратить на избирательную кампанию

Партия «Единая Россия» планирует потратить на федеральную избирательную кампанию из федерального фонда 450-500 миллионов рублей. Руководитель Центрального исполнительного комитета «Единой России» Андрей Воробьев, считает, что на выборы потратят не более 500 миллионов рублей. Он пообещал очень стараться не потратить больше.

Воробьев пояснил, что, согласно закону, максимальный размер федерального избирательного фонда партии может составлять 700 миллионов рублей.



«Региональные отделения дополнительно на избирательную федеральную кампанию могут привлекать от 15 до 55 миллионов рублей. Максимальная общая сумма для партии на всю избирательную кампанию (включая средства региональных отделений партии) по закону - 1 миллиард 310 миллионов рублей» , - напомнил руководит исполкома ЦИК «Единой России» Воробьев.

Он уточнил, что львиная доля расходов уходит на рекламу, передает РИА Новости. «Телевизионная реклама - самая дорогая», - пояснил единорос.

Напомним, в России выборы в Госдуму пройдут 4 декабря.



