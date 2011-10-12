В Петербурге начал работу авиационный саммит Россия - ЕС

Вице-премьер Сергей Иванов, министр транспорта Игорь Левитин, зампред Европейской комиссии Сийм Каллас, генеральный директор ИАТА Тони Тайлер, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Вот далеко не полный перечень VIP-персон, присутствовавших сегодня на открытии авиационного саммита Россия –ЕС.

Основной темой саммита станет обсуждение возможности отмены понятия «назначенный перевозчик», действующего в российском законодательстве и допускающего на конкретные международные направления только те авиакомпании, которые имеют соответствующее разрешение Минтранса. Еще одна проблема – сборы, которые платят иностранные компании "Аэрофлоту" за транссибирские перелеты. Также участники саммита рассмотрят вопросы экологии и безопасности полетов.