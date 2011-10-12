Израиль и ХАМАС договорились обменять капрала Шалита, но не на 1027 палестинцев

Военные лидеры палестинцев останутся за решёткой, в том числе, Марван Баргути и Ахмад Саадат. Глава внутренней службы безопасности Израиля Йоран Коэн, комментируя достигнутое с ХАМАС соглашение об обмене израильского капрала Гилада Шалита на 1027 палестинских заключённых, сказал, что около половины из них будут освобождены в течение недели.

Остальные – в течение двух месяцев. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выразил надежду на то, что Гилад Шалит, попавший в плен к палестинским боевикам в 2006 году, вернётся домой уже в ближайшие дни.



Ранее СМИ сообщили, что правительство Израиля минувшей ночью утвердило большинством голосов договор об освобождении похищенного израильского солдата Гилада Шалита. В обмен израильтяне освободят более тысячи пленных палестинцев. Соглашение не предполагает выхода на свободу наиболее известных военных деятелей Палестины.

Лидера палестинского исламистского движения ХАМАС Халеда Машааля уточнил, что в обмен на израильского военнослужащего Шалита будут освобождены 1 тысяча 27 палестинцев, в том числе 27 женщин. По его словам, сделка состоит из двух частей. Первая часть начнется примерно через неделю и включает в себя освобождение 450 заключенных, 315 из которых отбывают пожизненное заключение. Второй этап состоится через два месяца: будут выпущены остальные 550 заключенных. Соглашение об обмене было достигнуто во вторник, передает РИА Новсти.

Машааль обещал семьям заключенных, которые не будут выпущены при этой сделке, что ХАМАС их не оставит и будет прилагать все усилия для их освобождения.