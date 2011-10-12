Березовский в Лондонском суде рассказал о могущественном друге Абрамовича

В Высоком суде Лондона продолжилось рассмотрение дела по иску предпринимателя Бориса Березовского к олигарху Роману Абрамовичу.

Березовский, требующий несколько миллиардов долларов с Абрамовича, обвинил своего бывшего делового партнера в связях со спецслужбами и лично действующим премьер-министром РФ Владимиром Путиным.





В ходе слушаний в Лондонском суде опальный олигарх заявил, что Абрамович пытался отобрать у него бизнес по тайному заданию российских спецслужб. По словам Березовского, он не собирался продавать ОРТ, пойти на этот шаг был вынужден под давлением Путина, который был недоволен критикой со стороны телеканала по поводу гибели атомной подводной лодки «Курск», пишет The Telegraph. Как сказал Березовский, ему пришлось бежать из России, а Абрамович воспользовался ситуацией и выкупил контрольный пакет акций ОРТ и компании «Сибнефть», намекнув при этом, что действует по заданию Путина.

Березовский также заявил, что Абрамович продал за низкую цену миноритарный пакет акций «Русала», лишив его законной прибыли.



Опальный миллиардер также утверждает, что на него оказывалось давление в «духе традиций КГБ». А Абрамович, якобы, играл в этой ситуации роль посланника Путина и имел с ним прямые контакты. «После ареста Глушкова у меня не осталось никаких сомнений, что Абрамович выступал на стороне Путина. Источником давления был не Абрамович, а президент России» , – подчеркнул Березовский.

Адвокат Абрамовича Джонатан Сампшн заявил что Березовский «выдумал историю о давлении и запугивании». «Ваша история – это чепуха», – сказал защитник ответчика.

Березовский также попытался разъяснить британскому юристу значение слова «замочить», которым адвокат заинтересовался после того, как Березовский впервые его употребил.

«АН» сообщали, что с слушания по иску бизнесмена Бориса Березовского Лондонский суд начал на прошлой неделе. Олигарх, владелец футбольной команды «Челси» Роман Абрамович все обвинения категорически отвергает.