Государственный секретарь США Хилари Клинтон заявила о намерении уйти из большой политики. Клинтон покинет свой пост после окончания текущего срока президента Барака Обамы. Политик отметила, что больше не видит себя в работе на госдолжностях и хочет скорее вернуться к обычной жизни.

Хилари Клинтон сообщила, что верит в победу Барака Обамы на выборах президента США 2012 года.

63-летняя Хилари Клинтон, супруга 42-го президента США Билла Клинтона, вступила в должность госсекретаря США 21 января 2009 года. С 2001 по 2008 гг, она была сенатором от штата Нью-Йорк. В 2008 году Клинтон боролась с Бараком Обамой за право выдвинуть свою кандидатуру в президенты от Демократической партии.