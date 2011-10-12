Лавров: уголовное дело против Юлии Тимошенко крайне политизировано

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что уголовное дело против бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко крайне политизировано. Министр иностранных дел России подчеркнул, что считает неприемлемым то, что экс-премьера Украины осудили за легитимный действующий газовый контракт.

Напомним, 11 октября Печерский районный суд Киева приговорил Юлию Тимошенко к семи годам тюрьмы. Тимошенко оштрафована на 188 миллионов долларов. После этого, ей будет запрещено в течение трех лет занимать какие-либо должности во власти.

Решением суда в Киеве в отношении Тимошенко разочарована и Еврокомиссия. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон.

Премьер-министр РФ Владимир Путин "не очень понимает", за что Юлии Тимошенко дали семь лет тюрьмы. Глава российского правительства напомнил, что Тимошенко не подписывала газовые соглашения с Россией, в заключении которых ее обвинили.