Росссия и КНР договорились о сотрудничестве в сфере инвестиций и энергетики

В Пекине премьер-министр РФ Владимир Путин накануне встречался со своим китайским коллегой Вэнем Цзябао. Россия и КНР договорились о сотрудничестве в сфере инвестиций, металлургии, энергетики. Общая сумма совместных проектов составит около семи миллиардов долларов.

Стороны урегулировали "нефтяной вопрос". Заместитель Владимира Путина Игорь Сечин, отвечающий в правительстве за энергетический сектор, что урегулироваеы взаимные претензии по поставкам нефти.

По словам Сечина, достигнута "принципиальная договоренность", которую оформят на "корпоративном уровне". Вице-премьер отметил, что найденное решение — рыночное, которое удовлетворяет текущим параметрам рынка и может меняться на рыночной основе. Россия будет поставлять в Китай не менее 30 миллиардов кубометров газа в год по западному маршруту. Сечин добавил, что к 2020 году Китай будет потреблять до 400 миллиардов кубометров газа в год, из которых самостоятельно способен обеспечить только 200 миллиардов кубометров. По его словам, место для "Газпрома" точно есть, но окончательные объемы поставок еще будут уточняться.

Еще одна ключевая сфера сотрудничества двух стран - это космос. По словам Владимира Путина, Россия и Китай могли бы успешно развивать проекты, подобные ГЛОНАСС.

Сегодня Владимир Путин проведет переговоры с главой КНР Ху Цзиньтао и председателем Всекитайского собрания народных представителей У Банго.