Ходорковский призвал россиян проголосовать на выборах по совести

Бывший глава НК "ЮКОС" Михаил Ходорковский призвал граждан России "пойти на выборы и проголосовать так, как подскажет совесть. "Проголосовать по совести - за кого-то или перечеркнув бюллетень, действие, пусть и не любое, - это модернизационное поведение", - отметил Ходорковский.

Активное население России должно создать новый модернизационный класс - способный не молчать, а действовать, голосовать и выражать свою гражданскую позицию, считает бизнесмен, находящийся в заключении. В статье Михаила Ходорковского, опубликованной сегодня в газете "Ведомости", экс-глава нефтяной компании высказывает мнение о том, что представителям "поколения М" - тем, кто относит себя к модернизационному классу, необходимо "стараться сделать то, что можно, исходя из понимания необходимости модернизации для России и демократизации, как ее составной части и условия, создавать новый модернизационный класс".

Ходорковский рекомендует тем, кто пока не хочет голосовать на выборах, "активнее участвовать в соответствующих протестных акциях социальных сетей - "и это тоже будет модернизационным поведением".