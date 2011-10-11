В США 11 октября начался суд над российским бизнеменом Виктором Бутом

В США в Нью-Йорке во вторник, 11 октября, начался суд над российским бизнесменом Виктором Бутом. Соединенные Штаты обвиняют его в контрабанде оружия. Первое заседание федерального окружного суда началось с процедуры отбора присяжных. 12 присяжных будут отобраны из 80 кандидатов.

Кандидатов в присяжные, которым предстоит решить судьбу Бута, проинструктировала федеральная судья Шира Шейндлин, председательствующая на процессе. Заседание суда пока закрыто для прессы.

Интересы Виктора Бута в суде защищают адвокаты Альберт Даян и Кеннет Каплан. На процессе будут присутствовать жена Бута Алла и их дочь Елизавета.

Напомним, россиянин Виктор Бут был арестован 6 марта 2008 года в Бангкоке по запросу США во время спецоперации, осуществленной американскими спецслужбами. В августе 2009 года тайский суд снял с него все ранее предъявленные обвинения, но под давлением со стороны США высшая судебная инстанция Апелляционный суд в августе 2010 года обжаловала решение суда и постановила выдать россиянина.

Бута обвиняют в торговле оружием террористическим группировкам. Виновным себя россиянин не признал.

В случае вынесения обвинительного приговора российскому предпринимателю грозит тюремное заключение от 25 лет тюрьмы до пожизненного.