Путин: перераспределение полномочий в тандеме укрепит власть в России

Премьер-министр России Владимир Путин уверен, что идеи "тандема" по перераспределению властных полномочий укрепят систему управления страной.

Находясь с визитом в Пекине, Владимир Путин в интервью китайским СМИ поставил в заслугу руководящей команде успехи социально-экономического развития России в докризисный период, минимизацию последствий мирового финансового кризиса 2008 года, а также наличие продуманного плана действий на перспективу, передает Интерфакс.

По мнению премьера, решение, которое они приняли с действующим президентом Дмитрием Анатольевичем Медведевым, является абсолютно правильным. "Потому что это не ослабляет, а наоборот укрепляет систему управления", - сказал глава правительства. По словам Путина, тандем рассчитывает на поддержку избирателей. "Мы считаем, что с минимальными издержками прошли очень сложный период в жизни нашей страны, который связан с мировым финансовым кризисом", - сказал Владимир Путин.