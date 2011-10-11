Прохоров обещает вернуться в политику, когда Россия до него дорастёт

Михаил Прохоров, экс-лидер "Правого дела" и настоящий миллиардер во вторник после лекции студентам Московского международного университета заявил, что в будущем намерен вернуться в политику.

Комментируя свои дальнейшие планы и перспективы возвращения в политику, Прохоров ответил, что сейчас он занимается разработкой программ развития общества в России.

"Как заявил Михаил Прохоров, России необходимы перемены, для которых должны созреть условия. Сейчас они пока не созрели, поэтому он и принял решение уйти из партии. Однако, как подчеркнул бизнесмен, как только эти условия будут созданы, он вернется в политику", - говорится в сообщении пресс-службы бизнесмена.

Прохоров также прокомментировал текущую ситуацию в мировой экономике, заявив, что в перспективе в мире сформируются три центра политического и финансового притяжения: США и Латинская Америка, Китай и Азия, Европа и Россия.

Напомним, Михаил Прохоров возглавил "Правое дело" в июне 2011 года, планировал вложить в партийный проект большие суммы, а уже в сентябре в партии разгорелся скандал. В первый день съезда "Правого дела" делегаты разделились на сторонников и противников Прохорова. В результате 15 сентября в Москве проходили уже два съезда. На одном из них - в Центре международной торговли - делегаты сместили партийного лидера с поста, а на втором - в Российской академии наук - Прохоров объявил о "рейдерском захвате" партии, своем уходе из нее и намерении создать новую политическую силу.