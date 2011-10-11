Путин не очень понял, за что Тимошенко дали 7 лет тюрьмы

Премьер-министр РФ Владимир Путин, находясь с визитом в Пекине, высказал свою точку зрения относительно приговора бывшему украинскому коллеге Юлии Тимошенко. По словам Путина, он "не очень понимает", за что Юлии Тимошенко дали семь лет тюрьмы.

Глава российского правительства напомнил, что Тимошенко не подписывала газовые соглашения с Россией, в заключении которых ее обвинили. По словам премьера, контракты подписывались на уровне хозяйствующих субъектов, и это делалось в полном соответствии с законами России и Украины. При этом Путин пояснил, что с обвинительным заключением суда по "газовому делу" Юлии Тимошенко он не знаком.

Российский премьер подчеркнул, что бывший премьер Украины для него "не друг и не родственник". "Более того, она скорее политический оппонент, потому что всегда была человеком в политике, условно говоря, западно ориентированным", - отметил Владимир Путин.

Напомним, 11 октября Печерский районный суд Киева приговорил Юлию Тимошенко к семи годам тюрьмы, признав экс-премьера виновной в превышении должностных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в 2009 году. В течение трех лет Юлии Тимошенко будет запрещено занимать государственные должности. Суд обязал Тимошенко выплатить НАК "Нафтогаз" компенсацию в размере почти 200 миллионов долларов.