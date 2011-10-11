Юлия Тимошенко оспорит приговор в Европейском суде по правам человека (ВИДЕО)

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко намерена оспаривать приговор, вынесенный ей во вторник Печерским райсудом Киева, в Европейском суде по правам человека.



Тимошенко признали в превышении властных полномочий и приговорили к семи годам тюрьмы. Подсудимая встретила решение суда вполне спокойно, но заявила, что обязательно будет его обжаловать.

Во время вынесения вердикта Юлия Тимошенко поменялась в лице. Но, пытаясь сохранять спокойствие, поднялась с места и, перебивая судью, заявила: «Никакой приговор меня не остановит. Мы будем бороться и защищать мое честное имя в Европейском суде, и я убеждена, что Европейский суд по правам человека вынесет законное, правомерное решение». Адвокаты Юлии Тимошенко, выйдя из зала суда, сразу же заявили, что непременно обжалуют решение Печерского суда. «Мы будем подавать апелляцию, потому что считаем приговор несправедливым. Единственный справедливый приговор в этом деле - это оправдательный приговор», - заявил защитник Тимошенко Юрий Сухов.

Европейский союз разочарован приговором, вынесенным экс-премьеру Украины Юлии Тимошенко и рассмотрит возможные санкции в отношении официального Киева.