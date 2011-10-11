Евросоюз: приговор Тимошенко серьёзно подпортил "лицо" официального Киева
11 октября 2011, 17:57 [ «Аргументы Недели» ]
Европейский союз разочарован приговором, вынесенным экс-премьеру Украины Юлии Тимошенко и рассмотрит возможные санкции в отношении официального Киева. Об этом заявили во вторник европейские дипломаты.
Обвинительный приговор экс-премьер-министру Украины Юлии Тимошенко серьезно повлиял на имидж Украины, взявшей курс на сближение с Евросоюзом, говорится в заявлении МИД Польши, председательствующей в настоящее время в ЕС.
ЕС накануне предупредил Украину, что запланированные двусторонние соглашения о политической ассоциации и свободной торговле никогда не будут ратифицированы, если Тимошенко попадет в тюрьму.
Напомним, 11 октября экс-премьера Украины приговорили к 7 годам заключения и возмещению 1,5 млрд грн. по иску "Нафтогаза Украины".
МИД РФ выразил недоумение приговором, полагая, что Юлию Тимошенко судили за законные действия.