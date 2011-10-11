Европейский союз разочарован приговором, вынесенным экс-премьеру Украины Юлии Тимошенко и рассмотрит возможные санкции в отношении официального Киева. Об этом заявили во вторник европейские дипломаты.

Обвинительный приговор экс-премьер-министру Украины Юлии Тимошенко серьезно повлиял на имидж Украины, взявшей курс на сближение с Евросоюзом, говорится в заявлении МИД Польши, председательствующей в настоящее время в ЕС.

ЕС накануне предупредил Украину, что запланированные двусторонние соглашения о политической ассоциации и свободной торговле никогда не будут ратифицированы, если Тимошенко попадет в тюрьму.

Напомним, 11 октября экс-премьера Украины приговорили к 7 годам заключения и возмещению 1,5 млрд грн. по иску "Нафтогаза Украины".

МИД РФ выразил недоумение приговором, полагая, что Юлию Тимошенко судили за законные действия.