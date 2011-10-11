Президент Украины Янукович прокомментировал приговор Тимошенко

Президент Украины Виктор Янукович прокомменитровал приговор, вынесенный во вторник, 11 октября, бывшему премьеру Юлии Тимошенко по газовому делу. По словам Януковича, приговор не является окончательным. «Безусловно, решение суда было в рамках существующего Уголовно-процессуального кодексаю Но это не окончательное решение.

Впереди еще апелляционный суд. Какое он примет решение и в рамках какого законодательства он будет принимать решение - это будет иметь большое значение», - заявил украинский президент. Виктор Янукович отметил, что действующая в настоящее время власть получила уголовное дело Тимошенко в наследство от предыдущей власти. Он напомнил, что уголовное дело было начато по поручению СНБО в феврале 2009 года, расследовалось правоохранительными органами и логично завершилось решением суда.

Представитель Еврокомиссии Мая Косьянчич в день вынесения приговора Юлии Тимошенко заявила, что Евросоюз считает приговор бывшему премьеру Украины политически мотивированным.

Представители МИД РФ заявили, что Россия усматривает антироссийский подтекст в истории с судом над Юлией Тимошенко.

«АН» сообщали, что Печерский районный суд Киева приговорил экс-премьера Украины Юлию Тимошенко к семи годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.