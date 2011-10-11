Медведев предупредил Кудрина о необходимости покинуть все посты

Президент РФ Дмитрий Медведев сказал экс-министру финансов Алексею Кудрину, что тот не может больше занимать ряд постов, не являясь госслужащим. Пресс-секретарь главы государства Наталья Тимакова сообщила, что накануне глава государства Дмитрий Медведев и Алексей Кудрин обсудили тему дальнейшего присутствия в ряде структур бывшего главы Минфина.

Медведев проинформировал Кудрина, что его присутствие там невозможно в связи с тем, что он был отправлен в отставку и более не является госслужащим. Бывший министр до сих пор сохранял посты председателя Национального банковского совета, председателя совета по финансовым рынкам при президенте России, а также главы совета директоров Агентства по страхованию вкладов. Но сегодня помощник президента РФ Аркадий Дворкович сообщил, что Алексей Кудрин покидает и эти посты.

Пресс-секретарь Медведева отметила, что президент РФ исключил бывшего министра финансов Кудрина из состава комиссии по военно-техническому сотрудничеству, передает РИА Новости. В эту комиссию включен Антон Силуанов, исполняющий обязанности министра финансов.

Алексей Кудрин, одиннадцать лет возглавлял Минфин. 26 сентября 2011 года он был отправлен в отставку из-за разногласий с президентом РФ Дмитрием Медведевым по ряду ключевых вопросов финансовой политики, в том числе по вопросу расходов на военные цели.

Высокопоставленный источник в Кремле сегодня сообщил Интерфаксу, что в будущем составе правительства не видят Алексея Кудрина.

Вопрос о будущем трудоустройстве Алексея Леонидовича - это его личное дело. Но его появление в любом будущем правительстве невозможно, так как выглядело бы неуместным в связи с занятой им позицией. Источник уточнил, что последние высказывания Кудрина "по вопросам бюджетной политики свидетельствуют, скорее, о некой личной обиде, нежели об ответственной позиции".



