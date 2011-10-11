Тимошенко прокомментировала приговор суда: это возврат Украины в 1937 год -ВИДЕО

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко после оглашения во вторник, 11 октября, приговора Печерского райсуда Киева в отношении нее заявила, что это "возврат Украины в 1937 год". По словам Тимошенко, это решение - признак авторитаризма на Украине.

"АН" сообщали, что судья Родион Киреев вынес приговор Юлии Тимошенко, экс-глава украинского правительства осуждена на 7 лет лишения свободы "по газовому делу".



"Никакой авторитарный режим и его приговор меня не остановит. Суд продемонстрировал, что растоптана конституция и правосудие, - сказала Юлия Тимошенко. Лидер "Батьковщины" призвала соотечественников к борьбе, передает ИТАР-ТАСС. "Сейчас очень тяжелый и ответственный момент. Нам необходимо защитить Украину от авторитаризма", - подчеркнула Тимошенко.

Суд также постановил, что Юлия Тимошенко должна возместить ущерб в сумме около 1,5 миллиарда гривен. Суд счел, что иск НАК "Нафтогаз Украины" по возмещению убытков подлежит удовлетворению, поскольку наличие причинно-следственной связи между преступными действия Тимошенко и нанесенными убытками, а также их размером, полностью подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами.