Экс-премьер министр Украины Юлия Тимошенко прервала судью Родиона Гордеева, зачитывающего ее обвинительный приговор и сделала заявление, что не намерена прекращать свою борьбу.

Тимошенко заявила, что ее противники, который стоят за данным "газовым делом", "предали народ и предали Украину".

Тимошенко пообещала, что не прекратит политическую борьбу, будет со своими сторонниками столько, сколько будет необходимо и пожелала Украине стать сильной европейской страной.