Лукашенко: Приоритет белорусской внешней политики - развитие отношений с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что приоритетом белорусской внешней политики является развитие отношений с Россией и с ее регионами.



На встрече с губернатором Новгородской области Сергеем Митиным белорусский президент сказал: "Россия - основной приоритет нашей внешней политики, с которой мы строим и будем строить Союзное государство. Поэтому для нас очень важны контакты с российскими регионами", - цитирует Лукашенко ИТАР-ТАСС.



По словам Александра Лукашенко, Белоруссия и Россия достигли ощутимого прогресса в формировании единого таможенного и гуманитарного пространства: "У нас здесь фактически единая страна, что касается оборонного пространства, борьбы с преступностью. Но главное, что совместными усилиями мы создаем условия для того, чтобы россияне и белорусы чувствовали себя как дома, находясь в любой из наших стран", - считает президент Белоруссии.



В Белоруссии особые надежды возлагаются на единое экономическое пространство, по словам главы белорусского государства, успеху "наших начинаний способствует тесный и плодотворный диалог на высшем уровне", а в настоящее время не существует абсолютно никаких проблем.



Александр Лукашенко подчеркнул, что Новгородская область входит в число важнейших торговых партнеров Белоруссии и сейчас пришла уже пора не ограничиваться простыми торговыми операциями, а выводить двусторонние контакты на новый уровень, при этом ощутимую отдачу могли бы принести совместные проекты, основанные на слиянии ресурсного, производственного и научно-технического потенциала.